Лавров предположил, что министру обороны Британии не хватает образования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России "заткнуться". Глава МИД РФ связал его хамство с желанием войти в историю.
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"Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Напомним, ранее грубое заявление главы Минобороны Великобритании прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.