"Это живодерство": Следственный комитет проверит московскую кальянную, в которой содержится львенок

Следственный комитет проверит одну из кальянных Москвы на жестокое обращение с животным.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в ведомство поступило заявление женщины о живодерстве со стороны руководства одной из городских кальянных. Из заявления следует, что при посещении заведения жительница Москвы обратила внимание на присутствие маленького львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. Также львенок без присмотра свободно перемещается по территории кальянной.

"Следователи провели осмотр помещения данного заведения и получили неопровержимые доказательства нахождения дикого животного в указанном кафе. Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных государственных органов на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения", - отметили в СКР.

Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.