"Гоп-стоп" по-зауральски. В Кургане будут судить 14-летнего подростка за кражу сотового телефона

В Кургане 14-летнего подростка будут судить за кражу сотового телефона у ребенка.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года у одного из домов по улице Рихарда Зорге, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Подросток попросил у незнакомого 12-летнего мальчика телефон под предлогом позвонить маме - когда ребенок отвлекся, злоумышленник толкнул его в грудь и вместе с сотовым телефон побежал прочь. Догнать подростка потерпевший не смог.

После грабежа подросток продал телефон, а деньги присвоил.

В ходе предварительного следствия вину в совершении указанного преступления подросток признал и в содеянном раскаялся.