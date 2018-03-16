На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге поставят урны и туалеты

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется обслуживанием контейнеров и туалетных кабин в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

Как сообщается в официальном документе, опубликованном на портале госзакупок, туалетные кабины планируется установить на трех площадках: территория фан-зоны в ЦПКиО, территория около стадиона "Екатеринбург Арена" и в центральной части города.

Урны для отходов установят в зоне тренировочной площадки "Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец" и в парке-стадионе "Химмаш".

Городская администрация готова заплатить подрядчику, который возьмет на себя эту работу, около 7,5 млн рублей.

Всего с 25 мая по 16 июля в городе будет дополнительно установлено порядка 258 контейнеров для мусора, а также 227 туалетных кабин.