В 2019 году "АвтоВАЗ" выпустит самый дешевый автомобиль на метане

"АвтоВАЗ" планирует запустить в производство в 2019 году битопливный седан Lada Granta CNG. Приблизительная базовая цена автомобиля может составить менее 600 тысяч рублей.

Как пишут "Известия", в презентации начальника отдела автомобилей специального назначения "АвтоВАЗа" Сергея Ивлева, представленной им на рабочей группе по внедрению газомоторного топлива, первым этапом перевода автомобилей компании на сжиженный газ (CNG) называется выпуск седана Vesta. Второй этап – начало производства более дорогого универсала и фургона Largus в 2018 году, а после начало выпуска бюджетной Granta CNG в 2019 году.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что окончательной даты выпуска автомобиля пока нет: идет изучение рынка и потенциального спроса.

Отмечается, что с 2014 года правительство стало субсидировать продажу машин, которые работают на газовом топливе - до 30 процентов от стоимости автомобиля. Эта программа поспособствует российской компании вывести автомобили, которые работают на метане, в массовый сегмент рынка.

Два баллона метановой Granta рассчитаны на 100 л газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 л. В зависимости от ситуации водитель может использовать тот или иной вид топлива, переключая его подачу кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 км. При переходе на газ, мощность двигателя снижается примерно на 10%, зато повышается ресурс двигателя. С середины прошлого года у "АвтоВАЗа" уже есть в продаже битопливный седан Vesta CNG - у этой машины бензобак рассчитан на 55 л бензина, а газовый баллон - на 90 л. Но массивный баллон у Vesta установлен в багажнике, что практически наполовину (с 480 л до 250 л) уменьшает его объем.

Эксперты придерживаются мнения, что цена Granta CNG не перешагнет за 600 тысяч рублей. Таким образом биотопливная Granta будет стоить дороже бензиновой (от 400 тысяч рублей) на 100–200 тысяч рублей. Затраты, которые понесет единовременно владелец, переплатив за двухтопливный автомобиль, окупятся в течение 2–2,5 года, считают специалисты.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в продажу поступит новая модель LADA Granta City.