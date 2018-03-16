Стрельба на дороге в Подмосковье: похищена крупная сумма денег, один из нападавших убит

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту убийства во время нападения. Похищена крупная сумма денег.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 15 марта мужчина ехал на машине по дороге в поселке Малино Ступинского района, где его обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Оттуда вышли трое неизвестных в масках, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, проникли в салон и открыто похитили оттуда 200 тыс. руб.

Однако мужчина оказал сопротивление, тогда один из нападавших произвел несколько выстрелов, ранив жертву, при этом один из нападавших был убит. После этого двое оставшихся злоумышленников скрылись на своем автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе осмотра места происшествия были изъяты пуля калибра 9 мм и мобильные телефоны. Сейчас ведется розыск нападавших. Кроме этого, проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денег.