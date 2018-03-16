В Ханты-Мансийске спринт на Кубке IBU по биатлону принес две медали сборной России

Российские биатлонистки Анастасия Егорова и Ирина Услугина завоевали второе и третье место на спринтерской женской гонке, которая состоялась сегодня в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка IBU, сообщили Накануне.RU организаторы соревнований, "ЮграМегаСпорт".

"Я очень счастлива серебряной медали! Не ожидала, что получится попасть на пьедестал. Но лыжи сегодня работали очень хорошо, я отлично себя чувствовала , а по ходу мне подсказывали, что я хорошо иду. Перед гонкой не задумывалась о таком результате, просто знала, что надо отработать по максимуму и все получится", - заявила Анастасия Белова во время пресс-конференции, которая прошла сразу после соревнований.

Бронзовый призер Ирина Услугина поблагодарила российских болельщиков за поддержку.

"У меня гонка с самого начала сложилась тяжеловато, уже на первом круге накопилась усталость, но к третьему кругу откуда-то взялись силы. Помогали все, кричали, поддерживали. Крики были невероятные, наверное, они меня и спасли. Очень пристально следила за финишом Хлои Шевалье, не хотелось стать четвертой, но все сложилось удачно. Вообще, я очень рада бронзе. У меня уже есть два золота и серебра с этапов Кубка IBU, а теперь пополнила свою копилку еще и бронзой. В России выступать проще, чувствуется поддержка болельщиков", - заявила спортсменка.

Лучший результат показала представительница Австрии Юлия Швайгер — одна из немногих, кому удалось отработать чисто на двух огневых рубежах. Биатлонистка сообщила, что "золото" в Ханты-Мансийске ее первая "взрослая медаль". Также спортсменка похвалила организацию соревнований.

Четвертое место у французской спортсменки Хлои Шевалье, пятой стала спортсменка из Швеции Фелиция Лидквист, шестое место у итальянки Алексии Рунггальдье.