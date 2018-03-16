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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Результаты 598

В Ханты-Мансийске спринт на Кубке IBU по биатлону принес две медали сборной России
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Юлия Швайгер, Анастасия Егорова, Ирина Услугина, биатлон, спринт, Ханты-Мансийск (2018) | Фото: biathlon.ugrasport.com

Российские биатлонистки Анастасия Егорова и Ирина Услугина завоевали второе и третье место на спринтерской женской гонке, которая состоялась сегодня в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка IBU, сообщили Накануне.RU организаторы соревнований, "ЮграМегаСпорт".

"Я очень счастлива серебряной медали! Не ожидала, что получится попасть на пьедестал. Но лыжи сегодня работали очень хорошо, я отлично себя чувствовала , а по ходу мне подсказывали, что я хорошо иду. Перед гонкой не задумывалась о таком результате, просто знала, что надо отработать по максимуму и все получится", - заявила Анастасия Белова во время пресс-конференции, которая прошла сразу после соревнований.

Юлия Швайгер, Анастасия Егорова, Ирина Услугина, биатлон, спринт, Ханты-Мансийск(2018)|Фото: biathlon.ugrasport.com

Бронзовый призер Ирина Услугина поблагодарила российских болельщиков за поддержку.

"У меня гонка с самого начала сложилась тяжеловато, уже на первом круге накопилась усталость, но к третьему кругу откуда-то взялись силы. Помогали все, кричали, поддерживали. Крики были невероятные, наверное, они меня и спасли. Очень пристально следила за финишом Хлои Шевалье, не хотелось стать четвертой, но все сложилось удачно. Вообще, я очень рада бронзе. У меня уже есть два золота и серебра с этапов Кубка IBU, а теперь пополнила свою копилку еще и бронзой. В России выступать проще, чувствуется поддержка болельщиков", - заявила спортсменка.

Юлия Швайгер, Анастасия Егорова, Ирина Услугина, биатлон, спринт, Ханты-Мансийск(2018)|Фото: biathlon.ugrasport.com

Лучший результат показала представительница Австрии Юлия Швайгер — одна из немногих, кому удалось отработать чисто на двух огневых рубежах. Биатлонистка сообщила, что "золото" в Ханты-Мансийске ее первая "взрослая медаль". Также спортсменка похвалила организацию соревнований.

Четвертое место у французской спортсменки Хлои Шевалье, пятой стала спортсменка из Швеции Фелиция Лидквист, шестое место у итальянки Алексии Рунггальдье.

Другие новости по темам: Юлия Швайгер, Анастасия Егорова, Ирина Услугина, биатлон, спринт, Ханты-Мансийск
16.03.2018 11:13 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
13:13 Екб


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В Ханты-Мансийске стартует финальный этап Кубка IBU по биатлону








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В Ханты-Мансийске спринт на Кубке IBU по биатлону принес две медали сборной России
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