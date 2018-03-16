На Южном Урале неизвестные разлили ртуть

В южноуральском поселке неизвестные разлили ртуть. Спасатели уже собрали ртуть и транспортировали сосуды с опасным веществом для дальнейшей утилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области

Разлив обнаружили местные жители на пересечении улиц поселка Разъезд Минка и обратились к главе.

"Прибывшие спасатели произвели разведку, при помощи специальных средств собрали ртуть в два сосуда. Демеркуризация производилась 20% раствором хлорного железа. После чего сосуды транспортировали для дальнейшей утилизации", - рассказали в пресс-центре.

Как произошел разлив ртути на снегу неизвестно.