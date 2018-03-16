Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона "по делу Скрипаля"

Москва планирует высылку из страны британских дипломатов в качестве ответной меры на действия Лондона по "делу Скрипаля". Такое намерение подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"Будем, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос о высылке британских дипломатов, не уточнив точное количество таких сотрудников.

По словам Лаврова, Москва предъявила британцам все, что было возможно по "делу Скрипаля".

"В принципе, говорить про нынешнюю ситуацию даже уже как-то неловко. Мне кажется, мы все предъявили. Мы абсолютно официально запросили со стороны Великобритании тех действий, которые она обязана предпринять по Конвенции о запрещении химического оружия. Реакцию вы видите", - заявил глава МИД РФ.

Как подчеркнул министр, Лондон "абсолютно игнорирует" и призыв российской стороны дождаться, "когда, я надеюсь, очень на это надеюсь, когда поправятся потерпевший и дочь, которая, кстати, российская гражданка".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.