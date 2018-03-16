Пермский ученый покоряет Аляску

Доцент кафедры туризма географического факультета Пермского университета Андрей Королев покоряет Аляску: за 40 дней экспедиции он намерен пересечь самый северный штат с севера на юг.

Аналогов прохождения подобного маршрута, протяженностью 600 км, не существует, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПГНИУ. Маршрут экспедиции пройдет через Полюс недоступности Северной Америки. Путешественники пересекут северную часть Аляски через самый крупный хребет Брукса, впервые в истории совершив восхождения на высшие вершины хребта (гора Чеймберлин, 2749 м).

Команда пермских спортсменов в составе трёх человек – Андрей Королев, Игорь Мохов, Александр Ранде – отправится в лыжную экспедицию по пересечению Аляски в рамках Чемпионата России по спортивному туризму.