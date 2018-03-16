"Успехов и широкой поддержки всех ваших инициатив": Александр Якоб поздравил Куйвашева с днем рождения

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с днем рождения, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

"Уважаемый Евгений Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Глубокое знание вверенного Вам региона, богатый опыт управленца, принципиальность и энергичность позволяют безошибочно определять оптимальные направления развития Свердловской области для реализации даже самых амбициозных целей.Вместе с тем нельзя не отметить Ваше позитивное отношение к инновациям в сфере управления, к совершенствованию существующих практик и институтов, что становится на сегодняшний день критически важным качеством любого успешного руководителя", - говорится в обращении.

Якоб также пожелал удачи, крепкого здоровья, счастья, успехов и широкой поддержки всех инициатив.

"Уверен, что и в дальнейшем организаторский талант, которым Вы обладаете, будет служить нашему общему делу — улучшению качества жизни населения и региона в целом. Крепкого Вам здоровья, счастья, успехов и широкой поддержки всех Ваших инициатив. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!", — говорится в обращении Александра Якоба.

Напомним, Евгений Куйвашев родился 16 марта 1971 года. С 29 мая 2012 года - действующий губернатор Свердловской области.