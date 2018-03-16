В Верховном суде оставили без изменения приговор челябинцу, который из-за квартиры убил человека

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор 47-летнего местному жителю Андрею Александрову, который ранее был признан виновным в убийстве.

В 2013 году между Александровым и его знакомым был заключен договор купли-продажи однокомнатной квартиры в Челябинске, согласно которого осужденный приобрел данную квартиру за 1,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Фактически он денежные средства потерпевшему не отдал, пообещав начать с потерпевшим совместную коммерческую деятельность, по результатам которой погасить долг за квартиру. До 2015 года совместная коммерческая деятельность не осуществлялась, поэтому потерпевший стал требовать у осужденного погашения долга за квартиру. После этого Александров решил убить потерпевшего, для чего 17 сентября 2015 года под предлогом совершения деловой поездки в Уфу, вывез потерпевшего на автомобиле в малолюдное место на трассе "Челябинск-Уфа", где нанес ему удары топором по голове, ставшие причиной смерти. Затем тело потерпевшего он спрятал в траве, выбросив его паспорт и личные вещи.

Приговором суда Александрову назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано 250 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.