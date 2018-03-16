После нападения собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле проверку начал Следственный комитет

в этот день
16.03.18
11:40
В Екб.13:40
Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья?
Путин сообщил о Челябинске как месте проведения саммита ШОС в 2020 году
Шевченко рассказал подробности скандала с Сурайкиным на дебатах
Главное
США ввели новые санкции в отношении россиян

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Владимир Путин сообщил, что уже 18 лет думает о преемнике
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 596

После нападения собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле проверку начал Следственный комитет
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

злая собака (2015) | Фото: rusrep.ru

Следственный комитет организовал проверку после нападения собак на женщину и ее маленького сына в Нижнем Тагиле.
Читайте также:

Напомним, несколько псов напали на женщину и ее 4-летнего сына в районе дома по улице Зари. По предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте, на лице пострадавшего диагностированы царапины, а на голове вырван клок волос.

"В ходе проверки следователем СКР выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, в том числе, выясняется, являлись ли собаки безнадзорными. Принимаются меры к опросу родных пострадавшего мальчика и возможных очевидцев происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Следствием также будет выясняться, в полной ли мере выполняют свои функциональные обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова животных (в случае, если собаки были бездомными)", - сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области.

Как добавили в ведомстве, по результатам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

Другие новости по темам: собаки, СКР, проверка, Нижний Тагил
16.03.2018 10:34 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
12:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 07:35 Мск
В Нижнем Тагиле стая псов напала на женщину и маленького ребенка








Добавить комментарий:

После нападения собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле проверку начал Следственный комитет
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+