После нападения собак на женщину с ребенком в Нижнем Тагиле проверку начал Следственный комитет

Следственный комитет организовал проверку после нападения собак на женщину и ее маленького сына в Нижнем Тагиле.

Напомним, несколько псов напали на женщину и ее 4-летнего сына в районе дома по улице Зари. По предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте, на лице пострадавшего диагностированы царапины, а на голове вырван клок волос.

"В ходе проверки следователем СКР выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, в том числе, выясняется, являлись ли собаки безнадзорными. Принимаются меры к опросу родных пострадавшего мальчика и возможных очевидцев происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Следствием также будет выясняться, в полной ли мере выполняют свои функциональные обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова животных (в случае, если собаки были бездомными)", - сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области.

Как добавили в ведомстве, по результатам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.