"Потоп на Ботанике": в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило дорогу

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу Родонитовая. ЧП произошло 15 марта вечером, об этом сообщили очевидцы в группе "Инцидент Екатеринбург" в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал", заявка поступила в 21.45 вечера, бригада выехала сразу, но были сложности с определением места утечки, на перекрёстке Крестинского - Родонитовая много водопроводных сетей.

Без воды два офисных здания. Бригада цеха по благоустройству работала ночью, продолжает сегодня. Восстановительные работы также начались сегодня.