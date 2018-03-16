Появились свидетели по делу об избиении Dj Smash в пермском клубе

Пострадавший при драке в пермском клубе "Дом культуры" Dj Smash в своем Instagram рассказал о том, как продвигается расследование уголовного дела.

"Дело идет, но как выяснилось этот процесс не такой быстрый, как в телешоу, хотя все, кто им занимаются - работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты. Даю вам слово, что это дело я не оставлю, сколько бы сил, средств, людей и работы на это не потребовалось. Виновные будут наказаны по всей строгости закона, и это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и, возможно, сможет предотвратить подобные случаю в будущем", - сообщил музыкант.

Также Dj Smash поблагодарил поклонников за поддержку и беспокойство и рассказал о своем самочувствии.

"Лучше гор могут быть только горы. Мой бальзам для души, катализатор творческих идей и лекарство от всех болезней - свежий воздух и горные маршруты! Получаю много писем от вас, но, увы, не успеваю ответить всем. Очень благодарен вам за поддержку и беспокойство. Вы спрашиваете, как здоровье - намного лучше! Сейчас делаю альтернативные исследования, чтобы контролировать процесс заживления и восстановления", - обратился к подписчикам Dj Smash.

Как ранее сообщало Накануне.RU, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Фанаты спародировали нападение. В настоящий момент музыкант уже покинул больницу.