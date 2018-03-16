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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Появились свидетели по делу об избиении Dj Smash в пермском клубе
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Dj Smash (2018) | Фото: Dj Smash

Пострадавший при драке в пермском клубе "Дом культуры" Dj Smash в своем Instagram рассказал о том, как продвигается расследование уголовного дела.

"Дело идет, но как выяснилось этот процесс не такой быстрый, как в телешоу, хотя все, кто им занимаются - работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты. Даю вам слово, что это дело я не оставлю, сколько бы сил, средств, людей и работы на это не потребовалось. Виновные будут наказаны по всей строгости закона, и это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и, возможно, сможет предотвратить подобные случаю в будущем", - сообщил музыкант.

Также Dj Smash поблагодарил поклонников за поддержку и беспокойство и рассказал о своем самочувствии.

"Лучше гор могут быть только горы. Мой бальзам для души, катализатор творческих идей и лекарство от всех болезней - свежий воздух и горные маршруты! Получаю много писем от вас, но, увы, не успеваю ответить всем. Очень благодарен вам за поддержку и беспокойство. Вы спрашиваете, как здоровье - намного лучше! Сейчас делаю альтернативные исследования, чтобы контролировать процесс заживления и восстановления", - обратился к подписчикам Dj Smash.

Лучше гор могут быть только горы. Мой бальзам для души , катализатор творческих идей и лекарство от всех болезней - свежий воздух и горные маршруты! Получаю много писем от вас, но увы не успеваю ответить всем. Очень благодарен вам за поддержку и беспокойство. Вы спрашиваете как здоровье - намного лучше! Сейчас делаю альтернативные исследования чтобы контролировать процесс заживления и восстановления. Много вопросов о ходе уголовного дела, всех пугает тишина. Отсутствие новостей. Дело идет, но как выяснилось этот процесс не такой быстрый как в телешоу, хотя все кто им занимаются - работают на совесть: появляются новые свидетели , готовится экспертиза, вскрываются новые факты. Даю вам слово что это дело я не оставлю, сколько бы сил, средств, людей и работы на это не потребовалось. Виновные будут наказаны по всей строгости закона и это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и возможно сможет предотвратить подобные случаю в будущем. На днях я разговорился с водителем Британцем , который рассказал мне историю своего шрама на щеке. Дело было во Франции, несколько лет назад - где заступившись за человека в баре он получил колотой бутылкой по лицу и заработал себе шрам на всю жизнь. Двое нападавших получили 7 лет тюрьмы где они находятся по сей момент. Никакого снисхождения, никаких уступок - только жесткое наказание сможет быть тормозом для таких отморозков.

Публикация от Smash (@djsmash)

Как ранее сообщало Накануне.RU, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Фанаты спародировали нападение. В настоящий момент музыкант уже покинул больницу.

Другие новости по темам: Dj Smash, Клуб Дом культуры, уголовное дело
16.03.2018 10:35 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:35 Екб


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Появились свидетели по делу об избиении Dj Smash в пермском клубе
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