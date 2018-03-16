Двум подросткам, обвиняемым в соучастии в нападении на школу в Бурятии, продлили арест

Двум подросткам, обвиняемых в соучастии в нападении на учеников школы в Улан-Удэ, на четыре месяца продлили арест. Такое решение принял Советский районный суд города, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей еще двоим обвиняемым в совершении преступления 19 января 2018 года в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Улан-Удэ". Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на четыре месяца", - пояснили в суде.

Ранее основному фигуранту дела о нападении на школу в Бурятии продлен арест до 19 июля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.