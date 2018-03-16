При смене пенсионных фондов россияне потеряли около 55 млрд рублей‍

Россияне, которые решили досрочно сменить фонды, управлявшие их пенсионными накоплениями, и не знавшие, что без потери инвестиционного дохода это можно будет сделать только в 2020 году, могли потерять на таком переходе в 2017 году 55 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что это произошло из-за непонимания принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя, и недостаточной информированности. По действующим с 2015 года нормам, россиянин может менять страховщика (негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд России) раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном переходе потерянные деньги направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Из-за этого в 2016 году "молчуны" при переводе накоплений лишались инвестиционного дохода только за один год: 4,7 млн таких граждан потеряли 27,1 млрд рублей. Хотя в 2017 году число переходов "молчунов" от одного страховщика к другому сократилось, при досрочном переходе из ПФР они потеряли инвестиционный доход за два года, чем и обусловлено увеличение потерь.

Так, по итогам переходной кампании 2017 года, 2,2 млн граждан, решивших передать свои пенсионные накопления в НПФ ("молчуны" и клиенты частных управляющих компаний), потеряли инвестиционный доход в размере 33,9 млрд рублей, свидетельствуют предварительные данные ПФР. По итогам 2018 года эта сумма может значительно увеличиться.

В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) полагают, что изменить ситуацию можно, введя норму о подаче заявлений о переводе накоплений через Единый портал госуслуг, функционал которого позволит довести до граждан информацию о возможных потерях.