Уже вторая компания заявила о намерении обанкротить "Корпорацию развития"

Тюменское ООО "Корпорация Северо-Запад" уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО "Корпорация развития" (бывшая корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный"). Уведомление кредитора опубликовано в системе "Спарк-Интерфакс", передает корреспондент Накануне.RU.

Причина - наличие у "КР" признаков банкротства.

"Корпорация СЗ" является одним из кредиторов, вступивших в судебный процесс по иску "Мостостроя-12" к "Уралстройтехнологиям" (дочернее общество "КР") и "КР" из-за неоплаты работ по строительству моста через Надым. Напомним, уральская компания проиграла суд и обязана выплатить порядка $2 млрд. "Корпорация СЗ" выступает истцом по делу в отношении суммы в 369,7 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в конце февраля аналогичное уведомление опубликовал другой участник дела, московская компания "Бруно Финанс". Исковое заявление пока не подано.