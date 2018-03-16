Нападающий сборной России Александр Кокорин может пропустить ЧМ-2018 из-за тяжелой травмы

Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин получил тяжелую травму. Скорее всего, игрок пропустит домашний чемпионат мира.

"По результатам обследования травмы, полученной форвардом сине-бело-голубых в матче с "РБ Лейпциг", у Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена. В ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции будет объявлено дополнительно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Зенит".

Отметим, срок восстановления при таких травмах может составить шесть месяцев и больше. Таким образом, нападающий, скорее всего, не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в России летом этого года.

Напомним, в январе похожую травму получил защитник московского "Спартака" Георгий Джикия. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил сомнения, что Джикия успеет восстановиться к домашнему ЧМ-2018.