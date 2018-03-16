Предприятие Абрамовича выплатит жителю Нижнего Тагила 320 тысяч рублей за погубленное здоровье

Суд Нижнего Тагила обязал организацию "Евраз НТМК" выплатить бывшему работнику 320 тыс. рублей в качестве компенсации за полученное в период работы заболевание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Житель Нижнего Тагила проработал на "НТМК" более 33 лет, из них 28 лет в условиях, вредных для здоровья. Результатом такой работы стало заболевание, в связи с которым, мужчина утратил профессиональную трудоспособность на 30% и не может устроиться на работу. Причина заболевания - длительное воздействие на организм вредных производственных факторов и веществ. Сейчас он испытывает сильную одышку и мучается от приступов кашля и удушья.

На своего бывшего работодателя – АО "Евраз НТМК" мужчина подал в суд иск о компенсации морального вреда и попросил взыскать с ответчика 350 тыс. рублей. Представитель организации исковые требования в заявленном размере не признал, отметив, что мужчина добровольно работал в таких условиях труда.

Суд Нижнего Тагила пришел к выводу - взыскать с АО "Евраз НТМК" в пользу истца компенсацию морального в размере 320 тыс. рублей и другие расходы в размере 10 тыс. рублей. "НТМК"не согласился с данным решением и попробовал его оспорить в Свердловском областном суде, однако апелляционный суд оставил решение без изменений.