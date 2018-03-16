В Мадриде произошли столкновения между мигрантами и полицией

Массовые беспорядки произошли в центре Мадрида после гибели выходца из Африки.

Шесть человек задержаны, есть пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов и участников волнений, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, все задержанные являются гражданами Испании, среди них одна женщина и один несовершеннолетний.

Демонстрация, переросшая в столкновения, началась, после того как на одной из улиц района Лавапьес умер 35-летний уличный торговец, выходец из Сенегала Маме Мбаге.



В полиции утверждают, что он умер от сердечной недостаточности. Однако, по словам очевидцев, до этого его преследовали полицейские на мотоцикле. Мужчине удалось добежать до своего дома, но около входа он упал. Полицейские попытались оказать торговцу помощь до прибытия медиков, однако он умер. Отмечается, что​ сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, однако не имел разрешения на проживание.

#BonDia☀ ️Ahir els carrers de #Lavapiés s'encenien després que la Policia provoques la mort d'un manter. Que s'estengui la ràbia contra el seu racisme institucional assassí!🔥 pic.twitter.com/ZjFChYHO16 — Arran #25AnysAmbTu🌹 (@Arran_jovent) 16 марта 2018 г.

Вечером в четверг в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, выкрикивавших лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".

Varios coches estacionados en la calle Ave María y alrededores tienen las lunas rotas. Algunos contenedores y cubos de basura están volcados pic.twitter.com/9fa7hMeuiH — Helena Poncini (@helena_poncini) 15 марта 2018 г.

Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. Охрана правопорядка применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан.