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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С обострением экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Новости
16.03.2018 09:34 Мск (11:34 Екб)
происшествия | За рубежом
В Мадриде произошли столкновения между мигрантами и полицией
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(2005) | Фото: АФП 2005, Thomas Coex

Массовые беспорядки произошли в центре Мадрида после гибели выходца из Африки.
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Шесть человек задержаны, есть пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов и участников волнений, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, все задержанные являются гражданами Испании, среди них одна женщина и один несовершеннолетний.

Демонстрация, переросшая в столкновения, началась, после того как на одной из улиц района Лавапьес умер 35-летний уличный торговец, выходец из Сенегала Маме Мбаге.

В полиции утверждают, что он умер от сердечной недостаточности. Однако, по словам очевидцев, до этого его преследовали полицейские на мотоцикле. Мужчине удалось добежать до своего дома, но около входа он упал. Полицейские попытались оказать торговцу помощь до прибытия медиков, однако он умер. Отмечается, что​ сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, однако не имел разрешения на проживание.

Вечером в четверг в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, выкрикивавших лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".

Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. Охрана правопорядка применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан.

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16.03.2018 09:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:34 Екб


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В Мадриде произошли столкновения между мигрантами и полицией
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