Мораторий на проведение внеплановых проверок бизнеса могут продлить до 2022 года

Мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса может быть продлен до 2022 г. Вице-премьер рПравительства РФ Сергей Приходько дал поручение министерству экономики вместе с Генпрокуратурой разработать соответствующие поправки в закон.

Как следует из документа, помимо разработки поправок предлагается распространить "надзорные каникулы" еще и на средний бизнес, пишет РБК.

Отмечается, что для продления моратория на проверки бизнеса необходимо успеть подготовить поправки уже ко второму чтению рассматриваемого нижней палатой парламента (Госдума) проекта закона, который вносит изменения в положения о защите прав предпринимателей во ходе контроля со стороны государства.

Министерство экономики и Генеральная прокуратура должны представить в кабмин проект правок в течение двух недель после того, как Госдума примет законопроект в первом чтении.