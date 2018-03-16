Депутат заксобрания Пермского края Виктор Родионов может отказаться от мандата, сообщает "Ъ".

По данным издания, сложение депутатских полномочий связано с уходом с поста управляющего директора Лысьвенского металлургического завода, которое в прошлом году перешло под контроль Магнитогорского металлургического комбината. Кроме того, Виктор Родионов может покинуть край.

В пресс-службе краевого законодательного собрания корреспонденту Накануне.RU сообщили, что не знают о намерениях депутата. Помощник парламентария Ольга Сафрошенко заявила, что она не комментирует эту информацию.

Виктор Родионов был избран депутатом заксобрания по одномандатному избирательному округу №18 на выборах в сентябре 2016 г. Является членом фракции "Единая Россия".