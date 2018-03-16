Разбойники напали на ювелирный магазин в Москве: похищены украшения на 50 млн рублей

На севере Москвы совершено нападение на ювелирный магазин. Похищены украшения на 50 млн руб.
Читайте также:
Вечером 15 марта неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, д. 69, стр. 2.
"Угрожая персоналу, предположительно, пистолетом, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения и скрылись", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
"Материальный ущерб составил более 50 млн руб.", - уточнили в полиции.
Как сообщало Накануне.RU, в начале февраля в Санкт-Петербурге произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Уходя от погони, преступники ранили полицейского. Было возбуждено уголовное дело.