Разбойники напали на ювелирный магазин в Москве: похищены украшения на 50 млн рублей

На севере Москвы совершено нападение на ювелирный магазин. Похищены украшения на 50 млн руб.

Вечером 15 марта неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, д. 69, стр. 2.

"Угрожая персоналу, предположительно, пистолетом, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения и скрылись", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

"Материальный ущерб составил более 50 млн руб.", - уточнили в полиции.

Как сообщало Накануне.RU, в начале февраля в Санкт-Петербурге произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Уходя от погони, преступники ранили полицейского. Было возбуждено уголовное дело.