На два месяца продлен арест подозреваемого в мошенничестве бизнесмена и экс-депутата заксобрания Ямала

На Ямале суд продлил арест подозреваемому в мошенничестве экс-главе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" и бывшему депутату окружного парламента Павлу Крюкову, передает корреспондент Накануне.RU.

"Арест продлен на два месяца, до 16 мая", - сообщили ТАСС в пресс- службе окружного управления СКР.

Напомним, народного избранника подозревают в получении взятки, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17 ноября 2017 г. в Ноябрьске депутат и глава "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз" получил через посредника от ямальца, действовавшего в интересах коммерческих организаций, 1 млн руб. За это политик и бизнесмен должен был "работать" в интересах компаний.