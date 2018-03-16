Россиянка Анна Миленина стала семикратной Паралимпийской чемпионкой

Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады, став лучшей в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "стоя" на Играх-2018 в Пхенчхане.

Второе место заняла еще одна представительница России, Екатерина Румянцева.

Бронзовую медаль завоевала канадка Бриттани Худак.

Как сообщает "Интерфакс", Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой. На ее счету пять наград высшего достоинства в лыжных гонках и две – в биатлоне.

Теперь у российской сборной - 19 медалей и второе место в общем зачете Паралимпиады.