Рейс из Екатеринбурга в Китай вернулся обратно в Кольцово

Самолёт из Екатеринбурга в Китай вернулся обратно в аэропорт Кольцово, после вылета. Рейс Екатеринбург - Ордос компании "Уральские авиалинии" должен был вылететь еще 15 марта в 20.00 по московскому времени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рейс U6-7073 в связи с техническими причинами возвратился в аэропорт Екатеринбурга", - сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В итоге в 00.54 по московскому времени уральцы вылетели на резервном воздушном судне.

Напомним, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на работу авиакомпании "Уральские авиалинии". Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает".

"Уральские авиалинии" неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Похожая ситуация уже была, когда уральцы не могли вылететь из Таджикистана 19 часов. Кроме того, ряд пассажиров жаловался на состояние авиалайнеров.