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Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С решением собственно экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Юрий Поляков: Вместо госцензуры появилась корпоративно-групповая система запретов Российский писатель, драматург и общественный деятель Юрий Поляков в Челябинске рассказал о современной цензуре, своем отношении к Министру культуры Владимиру Мединскому, писателям Виктору Пелевину и Владимиру Сорокину, о закрытии премии "За верность Слову и Отечеству", и о судьбоносном решении, которое изменит жизнь писателей.
16.03.2018
культура ;
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Новости
16.03.2018 09:00 Мск (11:00 Екб)
общество | Пермский край
Пермяки выберут лучшие проекты благоустройства краевой столицы
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Сегодня в Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка "Моя Пермь – мое будущее". На ней будут представлены более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края. Сегодня, в канун открытия, выставку посетили губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Наряду с уже известными проектами аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной, на выставке представлены и новые. В частности, в Фестивальном доме можно будет ознакомиться с "Портом "Любимов", "Районом Университетским", "Культурным Разгуляем" и "Новой Мотовилихой".

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Жители и гости краевой столицы узнают, как будут выглядеть обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей "Урал", на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долина реки Егошиха около памятника В. Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н. В. Гоголя на верхней набережной.

Как отметил Максим Решетников, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми: "Многие из представленных проектов будут реализованы в ближайшем будущем, некоторые находятся в стадии обсуждения. Все эти проекты могут быть реализованы, все возможные изменения представлены здесь максимально подробно. Поэтому нам важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение. Всегда можно что-то изменить, дополнить", — рассказал губернатор.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Проекты будут представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа экранами.

"В экспозиции мы старались показать проекты "в объеме" и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего", — рассказывает руководитель фестиваля "Пермский период. Новое время" Антон Клепиков.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края


Посетители выставки могут принять участие в выборе лучшего проекта. Пока это можно сделать на площадке Фестивального дома, где расположена выставка, а после ее окончания голосование переместится на портал "Управляем вместе".

Выставка будет работать с 16 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Часы работы: вторник-пятница с 18.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

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16.03.2018 09:00 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:00 Екб


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Пермяки выберут лучшие проекты благоустройства краевой столицы
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