Пермяки выберут лучшие проекты благоустройства краевой столицы

Сегодня в Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка "Моя Пермь – мое будущее". На ней будут представлены более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края. Сегодня, в канун открытия, выставку посетили губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Наряду с уже известными проектами аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной, на выставке представлены и новые. В частности, в Фестивальном доме можно будет ознакомиться с "Портом "Любимов", "Районом Университетским", "Культурным Разгуляем" и "Новой Мотовилихой".

Жители и гости краевой столицы узнают, как будут выглядеть обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей "Урал", на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долина реки Егошиха около памятника В. Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н. В. Гоголя на верхней набережной.



Как отметил Максим Решетников, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми: "Многие из представленных проектов будут реализованы в ближайшем будущем, некоторые находятся в стадии обсуждения. Все эти проекты могут быть реализованы, все возможные изменения представлены здесь максимально подробно. Поэтому нам важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение. Всегда можно что-то изменить, дополнить", — рассказал губернатор.

Проекты будут представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа экранами.

"В экспозиции мы старались показать проекты "в объеме" и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего", — рассказывает руководитель фестиваля "Пермский период. Новое время" Антон Клепиков.



Посетители выставки могут принять участие в выборе лучшего проекта. Пока это можно сделать на площадке Фестивального дома, где расположена выставка, а после ее окончания голосование переместится на портал "Управляем вместе".

Выставка будет работать с 16 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Часы работы: вторник-пятница с 18.00 до 21.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 21.00.