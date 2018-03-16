Госдума в очередной раз рассмотрит закон об отмене ЕГЭ

Группа депутатов Госдумы в пятницу, 16 марта, внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом RT сообщил

"Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на "дрессировку" по определенному набору заданий", -приводит RT слова зампреда комитета ГД по образованию и науке, соавтора инициативы Бориса Чернышова.

По его словам, предлагается возвращение к традиционному экзамену. "Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы", - сказал Чернышов.

В 2016 году фракция ЛДПР вносила в ГД законопроект об отмене ЕГЭ. Однако ни профильный комитет Госдумы, ни Счетная палата, ни Правительство РФ не поддержали инициативу.