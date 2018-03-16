Уральский фотограф-убийца Лошагин хотел перевестись в другую колонию. Суд отказал

Адвокаты известного екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей супруги-фотомодели Юлии Прокопьевой, не смогли добиться для него перевода в колонию-поселение, он продолжит отбывать срок в колонии строгого режима. Такое решение принял Новолялинский районный суд.

Как сообщили Накануне.RU в суде, адвокат обратилась с ходатайством об изменении Лошагину вида исправительного учреждения, то есть о переводе его из колонии строгого режима в колонию-поселение на оставшийся срок, указав, что он отбыл более 1/3 назначенного срока наказания, характеризуется положительно, имеет поощрения, находится на облегченных условиях отбывания, добросовестно относится к труду и принимает активное участие в общественной жизни колонии.

14 марта состоялось судебное заседание. Проверив представленные материалы, заслушав самого осужденного, его защитника, представителя новолялинской ИК-54 и мнение прокурора, суд решил прекратить производство по ходатайству адвоката. Мотивировано это тем, что Дмитрий Лошагин отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления. По закону, такие осужденные действительно могут быть переведены из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение - но по отбытии не менее двух третей срока наказания.

Дмитрий Лошагин (справа) в колонии

"Из определенного судом срока наказания – 9 лет 10 месяцев лишения свободы, Лошагин отбыл реально 4 года 14 дней, что составляет менее 2/3 назначенного судом срока, в связи с чем основание перевода его из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение, предусмотренное пунктом "г" части 2 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в настоящее время отсутствует", - пояснили в суде.

Там добавили, что каких-либо иных доводов, предусмотренных законодательством и позволяющих удовлетворить ходатайство адвоката, суду представлено не было. Таким образом, Лошагин останется на строгом режиме.

Напомним, в прошлом году адвокатам фотографа не удалось обжаловать в Верховном суде РФ отмену оправдательного приговора.