В колонии на Среднем Урале трое заключенных избили до смерти своего сокамерника

В Невьянске завершено расследование уголовного дела в отношении группы заключенных ИК-46, которые насмерть запинали сокамерника из-за личной неприязни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области.

По данным следствия, в ночь на 4 июня 2017 года в ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области трое осуждённых избили другого заключенного руками, ногами и различными предметами. Более того, они заставили потерпевшего приседать в то время, когда его избивали. После издевательств, вечером 6 июня, избитый осуждённый был переведён в медицинскую часть, а потом районную больницу города. Утром 9 июня он скончался.

Следователи допросили 55 свидетелей из числа сотрудников ИК-46, медицинской части и осуждённых, в также провели необходимые для расследования мероприятия.

С помощью изучения видеозаписей с камер наблюдения было установлено, что мужчину избили осужденные, причастность к этому сотрудников учреждения полностью исключена.

В связи с этим, в адрес руководства исправительного учреждения и медицинской части внесены соответствующие представления об устранении выявленных недостатков и по привлечению к дисциплинарной ответственности нарушителей.

Дело направлено в суд для рассмотрения.