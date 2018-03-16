Telegraph: Вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери

Упаковка с нервно-паралитическим веществом, которым, по версии следствия, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находилась в багаже его дочери, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки. При этом отравленный предмет, как предполагает газета, должен был быть распакован только в доме экс-офицера ГРУ в Солсбери.

Издание делает вывод, что таким образом, "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца", передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осужденный в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь.

По результатам расследования, они были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.