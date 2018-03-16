"Сибирский банк реконструкции и развития" признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом "Сибирский банк реконструкции и развития", который лишился лицензии в феврале текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в суде, в отношении банка открыто конкурсное производство. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего состоится в марте 2019 г.

Напомним, с иском в арбитраж обратился Центробанк. Согласно отчетности кредитной организации на 1 февраля обязательства Сибирского банка реконструкции и развития составили 3,37 млрд руб., что больше его активов (2,63 млрд руб.).