Зауральцу за хранение 6 кг марихуаны грозит серьезный тюремный срок

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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних намеков представителей кабинета министров. Вчера министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что повышение пенсионного возраста "обсуждается в обществе" и есть разные предложения на этот счет. А в начале месяца в интервью Познеру он говорил о том, как сложно будет повышать пенсии и качество здравоохранения без повышения налогов или пенсионного возраста. Но этот вопрос, подчеркнул Орешкин, будет решать новое правительство после выборов президента. На этой неделе Внешэкономбанк опубликовал и сразу удалил прогноз, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 2020 г., из-за чего вице-премьеру Ольге Голодец пришлось объясняться, дескать, в Правительстве этот вопрос не обсуждается. Если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то никакие проблемы ей этим не решить. О том, почему повышение пенсионного возраста – лишь разовая мера, притом бессмысленная и неэффективная, в интервью Накануне.RU рассказал левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С решением собственно экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Зауральцу за хранение 6 кг марихуаны грозит серьезный тюремный срок
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марихуана, конопля, наркотики, борьба с наркотиками (2015) | Фото: ГИОС Управления ФСКН России по Свердловской области

В Варгашинском районе задержали 39-летнего безработного местного жителя, который хранил в своем доме 6 кг марихуаны.
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По словам мужчины, наркотик он собрал для личного употребления, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Мужчине сейчас грозит до 10 лет лишения свободы, его отпустили под подписку о невыезде.

Другие новости по темам: марихуана, хранение, Зауралье, полиция
16.03.2018 08:17 Мск | Михаил Белокрылов
10:17 Екб


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Зауральцу за хранение 6 кг марихуаны грозит серьезный тюремный срок
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