Зауральцу за хранение 6 кг марихуаны грозит серьезный тюремный срок

В Варгашинском районе задержали 39-летнего безработного местного жителя, который хранил в своем доме 6 кг марихуаны.

По словам мужчины, наркотик он собрал для личного употребления, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Мужчине сейчас грозит до 10 лет лишения свободы, его отпустили под подписку о невыезде.