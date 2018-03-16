Личный приём граждан в Екатеринбурге проведет заместитель Бастрыкина

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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних намеков представителей кабинета министров. Вчера министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что повышение пенсионного возраста "обсуждается в обществе" и есть разные предложения на этот счет. А в начале месяца в интервью Познеру он говорил о том, как сложно будет повышать пенсии и качество здравоохранения без повышения налогов или пенсионного возраста. Но этот вопрос, подчеркнул Орешкин, будет решать новое правительство после выборов президента. На этой неделе Внешэкономбанк опубликовал и сразу удалил прогноз, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 2020 г., из-за чего вице-премьеру Ольге Голодец пришлось объясняться, дескать, в Правительстве этот вопрос не обсуждается. Если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то никакие проблемы ей этим не решить. О том, почему повышение пенсионного возраста – лишь разовая мера, притом бессмысленная и неэффективная, в интервью Накануне.RU рассказал левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С решением собственно экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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Личный приём граждан в Екатеринбурге проведет заместитель Бастрыкина
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Зампред СКР Илья Лазутов Ханты (2018) | Фото: hmao.sledcom.ru

В Екатеринбурге, 21 марта личный приём граждан проведёт заместитель председателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов. С 10.00 стартует приём граждан. Уральцы смогут обратиться к Лазутову по адресу улица Щорса, 18., сообщили Накануне.RU в СК РФ по Свердловской области.

Приём осуществляется по предварительной записи, которая проводится ежедневно:

- в рабочее время (с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу – с 09.00 до 16.45 часов) – по телефону: 8(343)297-71-72 (телефон отдела по приёму граждан и документационному обеспечению СУ СК России по Свердловской области);
- во внерабочее время (круглосуточно) – по телефону дежурного по следственному управлению: 8(343)297-71-61 .

Другие новости по темам: СК РФ, Илья Лазутов, приём граждан, Екатеринбург
16.03.2018 07:56 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:56 Екб


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Личный приём граждан в Екатеринбурге проведет заместитель Бастрыкина
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