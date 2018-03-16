Личный приём граждан в Екатеринбурге проведет заместитель Бастрыкина

В Екатеринбурге, 21 марта личный приём граждан проведёт заместитель председателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов. С 10.00 стартует приём граждан. Уральцы смогут обратиться к Лазутову по адресу улица Щорса, 18., сообщили Накануне.RU в СК РФ по Свердловской области.

Приём осуществляется по предварительной записи, которая проводится ежедневно:

- в рабочее время (с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу – с 09.00 до 16.45 часов) – по телефону: 8(343)297-71-72 (телефон отдела по приёму граждан и документационному обеспечению СУ СК России по Свердловской области);

- во внерабочее время (круглосуточно) – по телефону дежурного по следственному управлению: 8(343)297-71-61 .