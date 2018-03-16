Сургутский перинатальный центр откроют осенью: сроки строительства сокращены вдвое

Перинатальный центр в Сургуте начнет свою работу осенью. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура по объекту, сообщает "СургутИнформТВ".

Строительство находится в завершающей фазе. Частный партнер - компания "ВИС" полностью завершила возведение медицинских и хозяйственных корпусов. В зданиях установлены оконные блоки, лифты, подключены инженерные сети, выполнена отделка стен. Осенью начнется монтаж медицинского оборудования и процедура оформления документов для лицензирования и ввода объекта в эксплуатацию.

По словам генерального директора "ВИС-Инфраструктура" Семена Прокофьева, нормативные сроки строительства такого масштабного объекта - семь лет. Строителям сургутского перинатального центра удалось сократить сроки возведения вдвое. На строительной площадке ежедневно трудятся более 600 человек, но в ближайшее время число работников увеличится до 1000.

После открытия перинатального центра, следуя соглашению государственно-частного партнерства, группа "ВИС" будет заниматься содержанием медицинского учреждения семь лет.

Как сообщало Накануне.RU, соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра было заключено в конце декабря 2014 года. Общая площадь будущего центра, включающего три блока, составит 63 тыс. кв. м. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, возможности клиники – до 10 тыс. родов в год.

Ожидается, что клинический перинатальный центр станет одним из наиболее современных и эффективных медицинских учреждений в России. Это позволит дополнительно снизить показатели младенческой смертности.