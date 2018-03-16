"Золото лежит под ногами": жители Якутска ринулись на поиски драгоценных слитков, высыпавшихся из самолета

в этот день
16.03.18
10:00
В Екб.12:00
"Золото лежит под ногами": жители Якутска ринулись на поиски слитков из самолета
Путин сообщил о Челябинске как месте проведения саммита ШОС в 2020 году
Шевченко рассказал подробности скандала с Сурайкиным на дебатах
Главное
США ввели новые санкции в отношении россиян

Тема дня
Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних намеков представителей кабинета министров. Вчера министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что повышение пенсионного возраста "обсуждается в обществе" и есть разные предложения на этот счет. А в начале месяца в интервью Познеру он говорил о том, как сложно будет повышать пенсии и качество здравоохранения без повышения налогов или пенсионного возраста. Но этот вопрос, подчеркнул Орешкин, будет решать новое правительство после выборов президента. На этой неделе Внешэкономбанк опубликовал и сразу удалил прогноз, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 2020 г., из-за чего вице-премьеру Ольге Голодец пришлось объясняться, дескать, в Правительстве этот вопрос не обсуждается. Если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то никакие проблемы ей этим не решить. О том, почему повышение пенсионного возраста – лишь разовая мера, притом бессмысленная и неэффективная, в интервью Накануне.RU рассказал левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С решением собственно экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Владимир Путин сообщил, что уже 18 лет думает о преемнике
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 588

"Золото лежит под ногами": жители Якутска ринулись на поиски драгоценных слитков, высыпавшихся из самолета
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, золото (2018) | Фото: telegram.org/mash

В Якутии после инцидента с грузовым самолетом Ан-12 умами местных жителей завладела "золотая лихорадка". Как сообщает газета "Московский комсомолец", люди ринулись в леса и на болота в окрестностях аэропорта Якутска на поиски драгоценностей.

В четверг на взлете у самолета отвалилась створка грузового люка. По некоторым данным, больше 9 тонн золота вывалилось на землю. Позже представитель компании-перевозчика груза заявил, что рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки - это слитки Доре (сплав золота и серебра), а также, что собрали весь груз. Но, по данным "МК", который провел мини-расследование, нашли, похоже, далеко не все.

По официальной информации, сотрудники аэропорта собственными силами собрали рассыпавшееся по взлетно-посадочной полосе драгметалл и отправили в спецхранилище.

Однако, существует неофициальная версия, рассказанная изданию жителями того самого поселка Маган, где теперь золото лежит под ногами.

Ан-12, одна из створок грузового люка(2018)|Фото: telegram.org/mash

"Нам сразу сказали, никакой информации журналистам не даем, лучше говорите: "Ничего не видели. Ничего не знаем. Это фейк, - рассказал "МК" один из работников аэропорта. - Я человек маленький, недавно устроился в аэропорт, так что меня к золоту не подпускали".

По его словам, собирали слитки только проверенные люди, процедура растянулась на несколько часов. "Паника была страшная. Золота было прилично. Уже ближе к вечеру всех моих коллег пропускали на выход через рамки металлоодетектора, проверили их сумки, чтобы ничего с собой не утянули", - сообщил источник.

На выходе из аэропорта проверяли и встречающих, ограничили вход таксистам. Автомобили на выезде тормозили. Сотрудники правопорядка обыскивали салоны машин, багажники, по дну проводили металлоискателем.

По словам очевидца, на въезде и выезде в аэропорт образовались гигантские пробки, на обыск каждой машины уходило порядка 20 минут.

В аэропорту изданию заявили: "У нас ничего не выпадало. Первый раз слышу. И мне запрещено говорить о чем-либо, кроме рейсов".

Правоохранители Якутска указали, что собрали 172 слитка по 20 кг каждый. Следственный комитет тоже подтвердил обнаружение 3,5 т груза.

"Однако изначально в сообщениях речь шла о 9 тоннах. Значит, больше половины не найдена?", - отмечает газета.

взлетно-посадочная полоса аэропорта в Якутске, золото(2018)|Фото: telegram.org/mash

Сотрудник диспетчерской службы аэропорта рассказал: "Собрали все, что находилось на взлетной полосе, больше пока ничего не нашли. Нам ведь тоже не всю информацию говорят. Засекретили это дело по полной программе".

И уже ближе к вечеру прошел слух, что на поиски слитков золота вышли как полицейские, так и обычные жители Магана и Якутска.

Местные жители считают, что их "надурили", когда по новостям официально объявили, что все золото собрали. На самом деле таким образом хотели предотвратить воровство со стороны простых граждан. "Я много лет живу в Магане, но такого шухера никогда не видел. У нас на поиски детей столько полицейских не поднимают, какую бригаду на поиски золота снарядили", - заявил изданию местный житель Николай.

По его словам, поиски ведутся в районе Мархи - это окраина Якутска. "Там озеро, болото замерзшее, камыши везде, вот там, говорят, больше слитков упало, чем на взлетной полосе нашли", - отметил он.

Местные жители, добавил Николай, " сразу же рванули туда". "Дело в том, что нижний люк от Ан-12 упал рядом с авторынком "Лера". В это время там народ был. Так вот, работники рынка первые рванули на место, куда падало золото. Полиция гораздо позже приехала. Нам, местным, потом по сети видео присылали, как ребята копаются в снегу в поисках слитков", - рассказал он.

По сведениям собеседника газеты, территория, где разбросано золото — около 3-4 км.

"По слухам, это не первая отправка таким ненадежным способом, - рассказал также Николай. - Ан-12 рассчитан на 20-30 человек. А тут столько тонн решили переправить. И еще хотел заметить: у нас средняя зарплата 18 тысяч рублей, люди из последних сил выживают. Как вы думаете, в такой ситуации они не ломанутся за халявным золотом?"

В сети появилось предупреждение, что граждан, присвоивших золото, выпавшее из самолета в Якутске, будут преследовать по закону. Об этом предупреждает владелец ценного груза, ООО "Рудник Купол" - если кто-то присвоил его собственность "в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО "Город Якутск" в районе ОАО "Аэропорт Якутск", то ему грозит статья. Тех, у кого есть какая-либо информация о потерянном золоте, просят обращаться к представителю ООО в Якутске.

Но местных жителей предупреждение не особо останавливает, отмечает "МК". По данным издания, на форумах предприимчивые граждане прикидывают, где и почем можно "сбагрить" товар.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в "золотом" самолете Ан-12. На кадрах видно, что у воздушного судна сорвало створку грузового люка.

Другие новости по темам: якутск, ан-12, слитки, золото
16.03.2018 07:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.03.2018 12:38 Мск
В аэропорту Якутска собрали все выпавшие из самолета драгоценные слитки

Ранее 15.03.2018 11:52 Мск
В СКР назвали причину, по которой из самолета в Якутске высыпалось несколько тонн золота

Ранее 15.03.2018 10:55 Мск
Грузовой Ан-12 потерял створку люка при вылете из Якутска: из самолета посыпалось золото








Добавить комментарий:

"Золото лежит под ногами": жители Якутска ринулись на поиски драгоценных слитков, высыпавшихся из самолета
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+