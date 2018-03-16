"Золото лежит под ногами": жители Якутска ринулись на поиски драгоценных слитков, высыпавшихся из самолета

В Якутии после инцидента с грузовым самолетом Ан-12 умами местных жителей завладела "золотая лихорадка". Как сообщает газета "Московский комсомолец", люди ринулись в леса и на болота в окрестностях аэропорта Якутска на поиски драгоценностей.

В четверг на взлете у самолета отвалилась створка грузового люка. По некоторым данным, больше 9 тонн золота вывалилось на землю. Позже представитель компании-перевозчика груза заявил, что рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки - это слитки Доре (сплав золота и серебра), а также, что собрали весь груз. Но, по данным "МК", который провел мини-расследование, нашли, похоже, далеко не все.

По официальной информации, сотрудники аэропорта собственными силами собрали рассыпавшееся по взлетно-посадочной полосе драгметалл и отправили в спецхранилище.

Однако, существует неофициальная версия, рассказанная изданию жителями того самого поселка Маган, где теперь золото лежит под ногами.

"Нам сразу сказали, никакой информации журналистам не даем, лучше говорите: "Ничего не видели. Ничего не знаем. Это фейк, - рассказал "МК" один из работников аэропорта. - Я человек маленький, недавно устроился в аэропорт, так что меня к золоту не подпускали".

По его словам, собирали слитки только проверенные люди, процедура растянулась на несколько часов. "Паника была страшная. Золота было прилично. Уже ближе к вечеру всех моих коллег пропускали на выход через рамки металлоодетектора, проверили их сумки, чтобы ничего с собой не утянули", - сообщил источник.

На выходе из аэропорта проверяли и встречающих, ограничили вход таксистам. Автомобили на выезде тормозили. Сотрудники правопорядка обыскивали салоны машин, багажники, по дну проводили металлоискателем.

По словам очевидца, на въезде и выезде в аэропорт образовались гигантские пробки, на обыск каждой машины уходило порядка 20 минут.

В аэропорту изданию заявили: "У нас ничего не выпадало. Первый раз слышу. И мне запрещено говорить о чем-либо, кроме рейсов".

Правоохранители Якутска указали, что собрали 172 слитка по 20 кг каждый. Следственный комитет тоже подтвердил обнаружение 3,5 т груза.

"Однако изначально в сообщениях речь шла о 9 тоннах. Значит, больше половины не найдена?", - отмечает газета.

Сотрудник диспетчерской службы аэропорта рассказал: "Собрали все, что находилось на взлетной полосе, больше пока ничего не нашли. Нам ведь тоже не всю информацию говорят. Засекретили это дело по полной программе".

И уже ближе к вечеру прошел слух, что на поиски слитков золота вышли как полицейские, так и обычные жители Магана и Якутска.

Местные жители считают, что их "надурили", когда по новостям официально объявили, что все золото собрали. На самом деле таким образом хотели предотвратить воровство со стороны простых граждан. "Я много лет живу в Магане, но такого шухера никогда не видел. У нас на поиски детей столько полицейских не поднимают, какую бригаду на поиски золота снарядили", - заявил изданию местный житель Николай.

По его словам, поиски ведутся в районе Мархи - это окраина Якутска. "Там озеро, болото замерзшее, камыши везде, вот там, говорят, больше слитков упало, чем на взлетной полосе нашли", - отметил он.

Местные жители, добавил Николай, " сразу же рванули туда". "Дело в том, что нижний люк от Ан-12 упал рядом с авторынком "Лера". В это время там народ был. Так вот, работники рынка первые рванули на место, куда падало золото. Полиция гораздо позже приехала. Нам, местным, потом по сети видео присылали, как ребята копаются в снегу в поисках слитков", - рассказал он.

По сведениям собеседника газеты, территория, где разбросано золото — около 3-4 км.

"По слухам, это не первая отправка таким ненадежным способом, - рассказал также Николай. - Ан-12 рассчитан на 20-30 человек. А тут столько тонн решили переправить. И еще хотел заметить: у нас средняя зарплата 18 тысяч рублей, люди из последних сил выживают. Как вы думаете, в такой ситуации они не ломанутся за халявным золотом?"

В сети появилось предупреждение, что граждан, присвоивших золото, выпавшее из самолета в Якутске, будут преследовать по закону. Об этом предупреждает владелец ценного груза, ООО "Рудник Купол" - если кто-то присвоил его собственность "в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО "Город Якутск" в районе ОАО "Аэропорт Якутск", то ему грозит статья. Тех, у кого есть какая-либо информация о потерянном золоте, просят обращаться к представителю ООО в Якутске.

Но местных жителей предупреждение не особо останавливает, отмечает "МК". По данным издания, на форумах предприимчивые граждане прикидывают, где и почем можно "сбагрить" товар.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в "золотом" самолете Ан-12. На кадрах видно, что у воздушного судна сорвало створку грузового люка.