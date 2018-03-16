На Среднем Урале за взятку судят бывшего замглавы Арамильского городского округа

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело бывшего заместителя главы Арамильского городского округа. Его обвиняют в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае прошлого года чиновник получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв.м в строящемся доме стоимостью более 2 млн руб. Как показало расследование, замглавы неоднократно высказывал директору коммерческой фирмы, занимающейся строительством многоквартирного жилого дома по улице Текстильщиков, требования о предоставлении имущественных прав в виде передачи документов, подтверждающих оплату квартиры №31 в данном доме от имени его знакомой.

"В администрации Арамильского городского округа обвиняемый курировал вопросы предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о выдаче разрешений на строительство, объектов капитального строительства, и достоверно знал, что без согласования с органом администрации возведение нового дома невозможно. 12 мая 2017 года за совершение действий, входящих в его полномочия, а также общее покровительство по службе при строительстве указанного жилого дома и вводе его в эксплуатацию, он получил от директора коммерческой фирмы приходно-кассовый ордер и справку об оплате, подтверждающую имущественные права на приобретение права собственности на квартиру на имя знакомой либо получение денежной суммы в размере 2,3 млн руб.", - говорится в материалах уголовного дела.

В июле 2017 года чиновник был уволен с должности. Сейчас дело направлено в Сысертский районный суд. По закону экс-заместителю главы грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Имя подсудимого в прокуратуре не называют. Речь может идти об Александре Мельникове: в прошлом году его поместили под домашний арест по обвинению в получении взятки.