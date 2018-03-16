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Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С решением собственно экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
политика ;
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В Шадринске пьяный водитель "бетономешалки" протаранил "ВАЗ": пострадали два человека
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Шадринск, бетономешалка, цементовоз, ВАЗ, авария (2018) | Фото:ГИБДД Курганской области

В Шадринске 21-летний водитель "бетономешалки" врезался в "ВАЗ-2107".
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Авария произошла утром 15 марта у дома №29 на улице Архангельского, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель цементовоза нарушил правила и не уступил дорогу отечественному автомобилю. В результате аварии пострадал 25-летний водитель "семерки" и 28-летняя пассажирка.

"Виновник происшествия от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, в ДТП не пострадал", - добавили в полиции.

Шадринск, бетономешалка, цементовоз, ВАЗ, авария(2018)|Фото:ГИБДД Курганской области

Шадринск, бетономешалка, цементовоз, ВАЗ, авария(2018)|Фото:ГИБДД Курганской области

Другие новости по темам: Архангельского, бетономешалка, Шадринск, авария, ДТП, пьяный, водитель, инцидент, ВАЗ, столкновение, ГИБДД
16.03.2018 07:52 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
09:52 Екб


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В Шадринске пьяный водитель "бетономешалки" протаранил "ВАЗ": пострадали два человека
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