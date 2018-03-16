В Шадринске пьяный водитель "бетономешалки" протаранил "ВАЗ": пострадали два человека

В Шадринске 21-летний водитель "бетономешалки" врезался в "ВАЗ-2107".

Авария произошла утром 15 марта у дома №29 на улице Архангельского, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель цементовоза нарушил правила и не уступил дорогу отечественному автомобилю. В результате аварии пострадал 25-летний водитель "семерки" и 28-летняя пассажирка.

"Виновник происшествия от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, в ДТП не пострадал", - добавили в полиции.