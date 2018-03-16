Зампред СКР в рамках трехдневного визита в Югру принял 19 человек

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант Илья Лазутов три дня работал в Ханты-Мансийске: принимал югорчан, встречался с коллегами и проводил совещания, передает корреспондент Накануне.RU.

13 марта Лазутов на совещании выслушал доклад руководства окружного управления СК за 2017 г. По его словам, особое внимание нужно уделять качественному рассмотрению обращений от жителей округа.14 марта генерал-лейтенант провёл личный приём граждан. К нему обратились 19 жителей округа и других субъектов. Люди не согласны с решениями, принятыми сотрудниками регионального следственного управления. Некоторые из обратившихся жаловались на решения сотрудников других правоохранительных органов и органов власти. По каждому обращению Лазутов дал конкретные поручения, исполнение которых взял под личный контроль.

15 марта зампредседателя СКР провёл итоговое совещание. На нем сотрудники окружного управления рассказали о ходе расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, которые фигурировали в обращениях граждан. Прозвучала информация о расследовании уголовных дел, находящихся на особом контроле председателя Следственного комитета, уголовных дел о невыплатах заработной платы и других резонансных преступлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СК.