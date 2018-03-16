В Екатеринбурге возле ЦПКиО на три дня закроют парковку

С 16 по 18 марта в Екатеринбурге водителям запретят парковаться на нескольких улицах в районе ЦПКиО. Как сообщили Накануне.RU в администрации Октябрьского района, временные изменения в части запрета стоянки транспортных средств позволит рабочим дорожных служб оперативно и беспрепятственно провести работы по уборке снега.

16 марта работы по уборки и вывозу снега проведут на улице Мичурина – от Декабристов до Тверитина. 17 марта дорожные службы будут работать на улице Тверитина, от Восточной до Луначарского, а 18 марта – по улице Машинная, в районе дома №40.

В ведомстве отмечают, что в на данный момент главной проблемой дорожных рабочих остается транспорт, припаркованный на обочине дорог и в парковочных "карманах", предназначенных только для временной, а не ночной стоянки.