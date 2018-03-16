Оргкомитет по подготовке к саммиту ШОС в Челябинске возглавил помощник президента Юрий Ушаков

Председателем организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году назначен помощник президента Юрий Ушаков, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Состав оргкомитета будет утвержден в месячный срок.

Оргкомитету поручено представить президенту РФ на утверждение планы основных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. Правительству РФ предписано обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и обеспечением председательства РФ в ШОС.

Фонд "Росконгресс" определен единственным исполнителем осуществляемых минфином РФ госзакупок, связанных с подготовкой к ШОС.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске. Губернатор Борис Дубровский назвал это решение "историческим шансом получить новый импульс развития".