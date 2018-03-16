В Кургане ужасное состояние бесхозного водопровода на Увале может привести к серьезной аварии на сетях

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
16.03.2018 07:29 Мск (09:29 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане ужасное состояние бесхозного водопровода на Увале может привести к серьезной аварии на сетях
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коллектор, трубы, Увал, Курган, сосульки (2018) | Фото:vk.com группа &quot;Курган LIVE&quot;

"Водный союз" потребовал у администрации Кургана в самое ближайшее время сделать ремонт на канализационном коллекторе в микрорайоне Увал, так как ситуация там близка к чрезвычайной.
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Сами коммунальщики не могут провести работы на данных сетях по закону, так как в соответствии с договором аренды 2013 года при приемке-передаче во временное арендное пользование комплекса очистных сооружений этой канализации "Водному союзу" никто этот коллектор не передавал, сообщили Накануне.RU в "Водном союзе".

"Мы понимаем возмущение людей, которым все равно, на чьем балансе находятся сети, но устранить причину не имеем права. В существующий тариф заложена стоимость ремонта и технического обслуживания сетей, находящихся в аренде у "Водного Союза". Данная аварийная труба в это число не входит, ее ремонт будет являться нецелевым расходованием средств со всеми вытекающими последствиями", - отметил глава "Водного союза" Владимир Овсянников.

коллектор, трубы, Увал, Курган, сосульки(2018)|Фото:vk.com группа "Курган LIVE"

Проблема с коллектором на Увале далеко не единична - работа по приему в эксплуатацию сетей, принадлежащих ранее тому или иному ведомству, но оставшихся сегодня без хозяина, ведется уже несколько лет, однако, компания берет на обслуживание лишь те объекты, которые могут выполнять свою основную функцию, присоединены к централизованным сетям, а также сопровождены необходимыми документами.

Руководством компании были направлены предложения в администрацию Кургана, касающиеся разделения затрат на приведение в рабочее состояние бесхозяйных коммуникаций.

"Восстанавливать никому не принадлежащие сети накладно для муниципального бюджета, поэтому мы предложили взять на себя трудозатраты, администрации необходимо будет только оплатить стоимость материалов. После выполнения всех работ мы готовы взять эти коммуникации на обслуживание", - отметил Владимир Овсянников.

Владимир Овсянников(2017)|Фото:Накануне.RU

С 2015 по 2017 год "Водный Союз" принял в эксплуатацию 26 бесхозных объектов водоснабжения в Кургане и Куртамыше, а также Варгашах общей протяженностью 23,5 километра и 32 объекта водоотведения протяженностью 8,9 километров.

Другие новости по темам: Водный союз, Курган, Увал, бесхозные сети, авария, водопровод, администрация, город, трубы
16.03.2018 07:29 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
09:29 Екб


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В Кургане ужасное состояние бесхозного водопровода на Увале может привести к серьезной аварии на сетях
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