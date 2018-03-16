В Кургане ужасное состояние бесхозного водопровода на Увале может привести к серьезной аварии на сетях

"Водный союз" потребовал у администрации Кургана в самое ближайшее время сделать ремонт на канализационном коллекторе в микрорайоне Увал, так как ситуация там близка к чрезвычайной.

Сами коммунальщики не могут провести работы на данных сетях по закону, так как в соответствии с договором аренды 2013 года при приемке-передаче во временное арендное пользование комплекса очистных сооружений этой канализации "Водному союзу" никто этот коллектор не передавал, сообщили Накануне.RU в "Водном союзе".

"Мы понимаем возмущение людей, которым все равно, на чьем балансе находятся сети, но устранить причину не имеем права. В существующий тариф заложена стоимость ремонта и технического обслуживания сетей, находящихся в аренде у "Водного Союза". Данная аварийная труба в это число не входит, ее ремонт будет являться нецелевым расходованием средств со всеми вытекающими последствиями", - отметил глава "Водного союза" Владимир Овсянников.

Проблема с коллектором на Увале далеко не единична - работа по приему в эксплуатацию сетей, принадлежащих ранее тому или иному ведомству, но оставшихся сегодня без хозяина, ведется уже несколько лет, однако, компания берет на обслуживание лишь те объекты, которые могут выполнять свою основную функцию, присоединены к централизованным сетям, а также сопровождены необходимыми документами.

Руководством компании были направлены предложения в администрацию Кургана, касающиеся разделения затрат на приведение в рабочее состояние бесхозяйных коммуникаций.

"Восстанавливать никому не принадлежащие сети накладно для муниципального бюджета, поэтому мы предложили взять на себя трудозатраты, администрации необходимо будет только оплатить стоимость материалов. После выполнения всех работ мы готовы взять эти коммуникации на обслуживание", - отметил Владимир Овсянников.

С 2015 по 2017 год "Водный Союз" принял в эксплуатацию 26 бесхозных объектов водоснабжения в Кургане и Куртамыше, а также Варгашах общей протяженностью 23,5 километра и 32 объекта водоотведения протяженностью 8,9 километров.