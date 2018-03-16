Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у банка "Югра"

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение нижестоящего суда, который счел законным отзыв лицензии у банка "Югра".

Апелляционная инстанция отклонила жалобу экс-собственников кредитной организации на решение московского арбитража. Акционеры просили вернуть банку лицензию.

Как сообщало Накануне.RU, проблемы в банке начались после того, как он лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Клиенты финансового учреждения для решения своих проблем создали Союз вкладчиков.