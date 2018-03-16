Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у банка "Югра"

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
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Новости
16.03.2018 07:32 Мск (09:32 Екб)
экономика | Центральный ФО
Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у банка "Югра"
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Банк Югра (2017) | Фото: ib-finance.com

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение нижестоящего суда, который счел законным отзыв лицензии у банка "Югра".

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Как сообщало Накануне.RU, проблемы в банке начались после того, как он лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Клиенты финансового учреждения для решения своих проблем создали Союз вкладчиков.

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16.03.2018 07:32 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:32 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.02.2018 13:52 Мск
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Ранее 20.02.2018 15:30 Мск
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Суд отклонил апелляцию бывшего руководства банка "Югра" по спору с Центробанком

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"Надо осмыслить": Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований по иску банка "Югра" к Центробанку

Ранее 13.12.2017 15:20 Мск
"Были услышаны все наши аргументы". Вкладчики "Югры" положительно оценили встречу в Кремле

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Вкладчики "Югры" представят советнику президента альбом с фотографиями пикетов и публикациями Накануне.RU

Ранее 11.12.2017 16:21 Мск
"Превышенцы" банка "Югра" объединились в Союз вкладчиков

Ранее 04.12.2017 16:30 Мск
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Ранее 01.12.2017 15:48 Мск
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Ранее 13.11.2017 19:40 Мск
Акционеры "Югры" не получили "конкретики" при рассмотрении иска к ЦБ

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Ранее 10.11.2017 10:09 Мск
Вкладчики просят Центробанк поддержать план спасения "Югры"

Ранее 08.11.2017 16:22 Мск
В Центробанк направлен новый план спасения банка "Югра"

Ранее 03.11.2017 08:23 Мск
Саудовский принц сохраняет интерес к покупке доли банка "Югра"

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Залоговые активы "Югры" оценивались в 350 миллиардов рублей

Ранее 02.11.2017 16:09 Мск
Владелец "Югры" обещает расплатиться с вкладчиками в случае возврата лицензии

Ранее 25.10.2017 14:15 Мск
"Превышенцы" банка "Югра" провели одиночные пикеты у ЦБ

Ранее 20.10.2017 16:34 Мск
"В ЦБ не захотели услышать наши предложения". "Превышенцы" "Югры" встретились с представителями Центробанка

Ранее 17.10.2017 13:59 Мск
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Ранее 16.10.2017 10:24 Мск
Вкладчики банка "Югра" "пробились" на встречи в Центробанк и Кремль

Ранее 10.10.2017 16:28 Мск
Представители Центробанка в суде заявили о снижении собственных средств "Югры" на 56%

Ранее 27.09.2017 08:31 Мск
Депутаты Госдумы попросили Чайку проверить законность решений ЦБ в отношении банка "Югра"

Ранее 26.09.2017 19:15 Мск
К судебному спору банка "Югра" и Центробанка привлекли АСВ

Ранее 20.09.2017 20:10 Мск
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Ранее 19.09.2017 18:56 Мск
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Ранее 18.09.2017 14:57 Мск
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Ранее 16.09.2017 15:00 Мск
Вкладчики "Югры" приняли участие в масштабном митинге дольщиков в Москве: собрали подписи для Набиуллиной

Ранее 15.09.2017 11:53 Мск
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Ранее 06.09.2017 10:57 Мск
Рассмотрение иска банка "Югра" к Центробанку начнется в октябре

Ранее 01.09.2017 09:47 Мск
"Превышенцы" "Югры" отправили письма Володину и Матвиенко с предложением наказывать ЦБ за разорение банков

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"ЦБ доЮГРАется": в Тюмени состоялся митинг вкладчиков банка "Югра", горожане подписали резолюцию и обращения к Набиуллиной и Якушеву

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Арбитражный суд Москвы назначил заседание по иску акционеров "Югры" к Центробанку на 19 сентября

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АСВ после выплат вкладчикам "Югры" попросило новый кредит на 210 миллиардов рублей

Ранее 31.07.2017 18:12 Мск
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Ранее 31.07.2017 07:39 Мск
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Ранее 28.07.2017 10:43 Мск
Центробанк отозвал лицензию у "Югры"

Ранее 28.07.2017 07:54 Мск
Владелец "Югры" направил в ЦБ план спасения банка

Ранее 27.07.2017 09:17 Мск
Российские банки начали борьбу за клиентов "Югры"

Ранее 27.07.2017 08:30 Мск
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Ранее 25.07.2017 10:20 Мск
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Ранее 25.07.2017 07:40 Мск
В Тюменской области ВТБ24 выплатил пострадавшим клиентам "Югры" четверть всех возмещений - 484 миллиона

Ранее 24.07.2017 09:39 Мск
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Ранее 22.07.2017 06:08 Мск
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Ранее 21.07.2017 15:38 Мск
Собственники "Югры" разработали план самостоятельной санации банка

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ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка "Югра" 201,5 миллиона рублей

Ранее 21.07.2017 10:13 Мск
ВТБ24 и "Сбербанк" выплатили вкладчикам банка "Югра" 31,8 млрд рублей за первый день

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Ранее 20.07.2017 10:44 Мск
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Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у банка "Югра"
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