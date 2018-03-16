Бастрыкин поручил проверить видеообращение жительницы Забайкальского края, которая раскритиковала следственные органы

На видеохостинге YouTube опубликовано видеообращение Надежды Поляковой с критикой следственных органов Забайкальского края.

Как сообщили Накануне.RU СКР, женщина сообщила, что с 2009 года её муж Святослав Поляков подал в следственные органы России шесть заявлений с документами в отношении бывшего следователя УМВД, которая при расследовании уголовного дела в 1996 году допустила, по мнению заявителей, превышение должностных полномочий и халатность.

Сообщается, что сотрудники СК России в её действиях не нашли состава преступления, а только признаки должностного проступка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ход и результаты проверочных мероприятий.