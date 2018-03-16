В Тюмени директор строительной компании скрыл 18 млн рублей налогов

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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В Тюмени директор строительной компании скрыл 18 млн рублей налогов
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налоговый кодекс, налоги, деньги (2015) | Фото: sakha.today

В Тюмени, в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возмещён ущерб в полном объеме.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Тюменской области, расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании "Союз" завершено.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленник отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года. В результате он уклонился от уплаты налога с организации на общую сумму более 18 млн руб.

Подозреваемый в полном объеме уплатил в бюджет РФ недоимку по уплате налогов, а также пени и штрафы. Всего в бюджет государства поступило более 20 млн 300 тыс. рублей.

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16.03.2018 05:36 Мск | Денис Линов
07:36 Екб


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В Тюмени директор строительной компании скрыл 18 млн рублей налогов
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