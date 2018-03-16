В Тюмени директор строительной компании скрыл 18 млн рублей налогов

В Тюмени, в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возмещён ущерб в полном объеме.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Тюменской области, расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании "Союз" завершено.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленник отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года. В результате он уклонился от уплаты налога с организации на общую сумму более 18 млн руб.

Подозреваемый в полном объеме уплатил в бюджет РФ недоимку по уплате налогов, а также пени и штрафы. Всего в бюджет государства поступило более 20 млн 300 тыс. рублей.