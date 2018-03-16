Возбуждено ещё одного уголовное дело по нападению истринских собак на человека

В Истре возбуждено ещё одно уголовное дело по факту нападения бродячих собак на человека. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 11 марта в посёлке Курсаково Истринского района было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Была проведена доследственная проверка.

Позже в СМИ появилась информация, что погибший мужчина спасал от собак незнакомую 26-летнюю девушку, на которую они набросились.

По данному факту областным ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

В ходе расследования данного дела получены сведения о наличии у администрации Истринского района договора с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по отлову бродячих собак. В итоге возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).

Предприниматель, задержанный и допрошенный в качестве подозреваемого, свою вину не признал. По его словам, заявок на отлов бродячих собак из районной администрации не поступало. При этом, согласно данным, полученным следователем в администрации, туда поступило 34 обращения от жителей Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании чего были отправлены заявки на их отлов индивидуальному предпринимателю. Данная информация в настоящее время проверяется следователем.