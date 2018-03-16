Из Восточной Гуты выведено более 11 тысяч человек

Из Восточной Гуты (Сирия) с начала действия "гуманитарных пауз" вывезено более 11 тысяч человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Созданы благоприятные условия для продолжения вывода мирных граждан через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин", — передаёт его слова "РИА Новости".

15 марта, как отметил Евтушенко, через этот коридор вышел 291 человек, а всего с 28 февраля — 728 человек. Также выведено более 10 тысяч человек по открытому в этот день второму гумкоридору, проходящему через населённые пункты Хаммурия, Сакбаи Хаззэ (южнее города Дума).

При этом, по словам начальника ЦПВС, некоторые группировки продолжают нарушать режим прекращения огня. В частности, до сих пор идут обстрелы жилых кварталов и пригородов Дамаска.

"Есть разрушения, люди не пострадали", — уточнил Евтушенко.

Он также добавил, что жители Думы получили 137 тонн продовольствия, медикаментов и детского питания после прибытия при содействии ЦПВС гуманитарного конвоя ООН.