Генпрокуратура потребовала активизировать расследование о хищении средств при строительстве многоквартирных домов в Екатеринбурге

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарёв потребовал активизировать расследование уголовного дела о хищении средств участников строительства многоквартирных домов в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, организовано проведение комплекса надзорных мероприятий по ситуации с соблюдением прав участников строительства многоквартирных домов, заказчиком возведения которых являлось НП "Уралэнергостройкомплекс".

28 февраля по заявлениям граждан, сообщивших о хищении денежных средств, вложенных в строительство жилья на улице Самолетная-Павлодарская, было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество", которое находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

Руководитель главного следственного управления потребовал поручить расследование группе наиболее опытных сотрудников, а также взять на личный контроль ход и результаты ее работы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пострадали более 900 пайщиков ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский". Застройщиком этих жилых комплексов является компания НП "Уралэнергостройкомплекс", а возглавляет ее депутат екатеринбургской думы Игорь Плаксин.