Глава Минфина США прокомментировал введение новых санкций против РФ

Власти США борются против "враждебной кибердеятельности России", заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, комментируя введение новых антироссийских санкций.

Как ранее сообщало Накануне.RU, администрация президента США впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. В санкционный список включены 12 лиц, против которых ранее были вынесены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Дональда Трампа.

"Администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью России, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру", — передаёт слова Мнучина "РИА Новости". — Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России".